Messaggero – Inter, ieri impennata nella trattativa per Correa: la Lazio vuole almeno 30mln

Joaquin Correa sembra ora il nome in pole position per rinforzare l'attacco dell'Inter dopo la partenza di Lukaku

Joaquin Correa sembra ora il nome in pole position per rinforzare l'attacco dell'Inter dopo la partenza di Lukaku. Con Dzeko già a un passo, i nerazzurri sono alla ricerca di un altro arrivo. L'argentino della Lazio, secondo il Messaggero, pare ora più vicino per una cifra vicina ai 30 milioni di euro: