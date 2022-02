Inter, contatti assidui Marotta-Carnevali per Scamacca: spuntano due incontri recenti

Si sono viste di recente Inter e Sassuolo per Gianluca Scamacca, ben due volte: lo svela La Gazzetta dello Sport

Due summit per provare a chiudere prima dell’estate. L’Inter fa sul serio per Gianluca Scamacca, obiettivo principale per rinforzare l’attacco nerazzurro. La Gazzetta dello Sport svela che ci sono stati due recenti incontri tra le parti: “Non sorprendono i contatti assidui tra l’ad nerazzurro Beppe Marotta e quello neroverde Giovanni Carnevali. Anzi, è significativo che nell’ultima settimana i due dirigenti (e amici) si siano rivisti più volte per confrontarsi a 360 gradi. A partire dalla cena nel post partita di Coppa Italia da Ribot, il noto ristorante a due passi da San Siro. Ma occhi indiscreti li hanno sorpresi anche al Kaimano, vale a dire in pieno centro, nel cuore di Brera. Nel menù il piatto principale resta sempre quello di Scamacca, il centravanti che a metà gennaio ha fatto spallucce di fronte alle proposte di Dortmund e Lipsia. Vuole restare in Italia e l’assist per i nerazzurri è allettante”, si legge.