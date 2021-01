Mossa Inter, arriva il rinforzo in attacco? “Ieri incontro (doppio) in sede con gli agenti”

Formalmente il mercato dell’Inter è chiuso prima ancora di iniziare, per bocca sia di Marotta che di Conte. Ma nonostante ciò, mosse nerazzurre non sono escluse a priori. Soprattutto in caso di uscita di Andrea Pinamonti, richiesto da tante squadre in Serie A.

Ieri, per esempio, nella sede del club in Viale della Liberazione c’è stato un incontro con gli agenti di Alessandro Bastoni (in ballo il rinnovo fino al 2025). Caso vuole, però, che i procuratori del difensore nerazzurro siano gli stessi di Eder, italo-brasiliano indicato come il rinforzo più probabile per l’Inter in questa sessione di mercato:

“Va ricordato come i procuratori siano gli stessi di Eder, fra le opportunità più semplici di questo mercato per rinforzare l’attacco una volta che uscirà Pinamonti. A proposito di attaccanti, Esposito lascerà la Spal: per lui sono in coda diversi club di Serie B“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)