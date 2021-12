Inter, incontro milanese con il Torino per Belotti: il retroscena di mercato

Un interessante retroscena sul mercato dell'Inter: c'è stato un serio sondaggio per il Gallo Belotti per l'attacco

L’Inter ha pensato davvero ad Andrea Belotti per rinforzare l’attacco. Lo svela grandhotelcalciomercato.com, sito di Gianluca Di Marzio, che ha fatto chiarezza su quanto accaduto la scorsa estate tra i nerazzurri e il Gallo, in scadenza col Torino.

“Al posto del Tucu, nell'attacco nerazzurro, ci sarebbe potuto essere Belotti. Già, perché negli ultimi giorni di mercato, mentre si facevano passi avanti sul fronte-Correa, Ausilio e Marotta lavoravano anche su più piste parallele. Tra queste, anche quella del Gallo. L'accordo con la Lazio per l'argentino non era ancora arrivato, e i nerazzurri hanno quindi incontrato la dirigenza granata per discutere di Belotti. Un incontro milanese terminato con un "nulla di fatto", ma che ha comunque testimoniato il sondaggio dell'Inter per il bomber del Torino”, si legge.