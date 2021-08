L’Inter chiude Correa, il Napoli prende tempo con Insigne: ecco la situazione

Lo scenario che riguarda il futuro del capitano del Napoli, in scadenza e tra gli osservati speciali dei nerazzurri

L’Inter ha chiuso il colpo Joaquin Correa, ma non smette di osservare gli sviluppi sull’asse Lorenzo Insigne-Napoli. Ancora non ci sono novità sul fronte rinnovo e i nerazzurri ci pensano soprattutto come possibile rinforzo a zero. Come riporta Il Mattino oggi, Aurelio De Laurentiis ha rinviato il faccia a faccia con il suo capitano: pensava a un incontro dopo Napoli-Venezia, ma i riflettori puntati sull’appuntamento lo hanno spinto a fare marcia indietro. Tempo per parlare del futuro c’è. Anche di un futuro non insieme. E l’Inter monitora con grande attenzione al momento.