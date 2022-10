CM – Inter, due nomi su tutti per la difesa: occhi in casa Chelsea e Man City

Due nomi su tutti per la difesa dell’Inter. Gli occhi dei dirigenti nerazzurri sono puntati in particolare sulla Premier League

“Il Paris Saint-Germain non molla Milan Skriniar e l'Inter si guarda attorno sul mercato dei difensori, specialmente in Premier League. In alternativa all'inglese Trevoh Chalobah del Chelsea, i dirigenti nerazzurri seguono con interesse l'olandese Nathan Aké del Manchester City”, si legge.