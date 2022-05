Inter-Inzaghi, firma in arrivo sul rinnovo: svelate le cifre del nuovo accordo

Rinnovo di contratto in vista per Simone Inzaghi in casa Inter. Ecco tutti i dettagli del nuovo accordo tra le parti

Rinnovo di contratto in vista per Simone Inzaghi in casa Inter. Si è parlato anche di questo ieri nel summit andato in scena in sede. Come svela La Gazzetta dello Sport, l’accordo verrà prolungato fino al 2024, con opzione per la stagione successiva. L’ingaggio dell’allenatore nerazzurro, infine, passerà da 4 milioni di euro annui a circa 5,5. Avanti così, la parola d’ordine è continuità in casa Inter.