Inter, Inzaghi chiede la conferma di una punta: in 3 in stand by ma c’è un preferito

Movimenti in attacco per l'Inter di Simone Inzaghi: oltre a un arrivo, possibile conferma di un giovane in rosa

Alessandro De Felice

Movimenti in attacco in casa Inter. In attesa di sbloccare la trattativa per l'ultimo colpo in entrata, con Correa della Lazio in pole, i nerazzurri continuano a valutare la situazione dei giovani attaccanti in rosa: Pinamonti, Salcedo e Satriano.

Il primo piace all'Empoli, in secondo al Genoa, mentre l'uruguaiano - grande sorpresa nel precampionato - è finito nel mirino di diverse squadre.

A causa delle precarie condizioni fisiche, Inzaghi potrebbe chiedere alla dirigenza di trattenere uno dei tre, con Satriano come principale indiziato. Come riferisce Calciomercato.com, si tratta di una scelta che potrebbe precludere all'uruguaiano la possibilità di trasferirsi in prestito per giocare con continuità e continuare il processo di crescita.