Inter, Agoumé vice-Brozovic? “Il piano che ha in mente Inzaghi è un altro”

Vice Brozovic? Ecco l'idea di Simone Inzaghi sul futuro di Lucien Agoumé, classe 2002 ancora di proprietà dell'Inter

Il piano dell’Inter per il futuro di Lucien Agoumé. Nei giorni scorsi, si è parlato anche di lui come possibile regista di scorta dei nerazzurri per la prossima stagione. Ma Simone Inzaghi ha altre idee per il classe 2002: “L’Inter non farà di Agoumé il vice-Brozovic della prossima stagione. Il centrocampista in prestito al Brest tornerà e sarà provato da Inzaghi come mezzala di completamento, ma non è escluso un nuovo prestito”, si legge su Calciomercato.com.