Inter-Inzaghi, intesa totale per il rinnovo: i dettagli e quando è attesa la firma

Il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter è sempre più vicino. Intesa raggiunta tra le parti, spunta già la data della firma secondo Sky Sport: “Nell'incontro tra Inzaghi e la dirigenza si è parlato soprattutto del rinnovo dell'allenatore: Inzaghi non ha materialmente firmato il contratto, ma c'è già un accordo per il prolungamento fino al 2024 con opzione per un'altra stagione (30 giugno 2025). Simone Inzaghi firmerà il nuovo contratto la prossima settimana e poi ci sarà l'annuncio ufficiale”, si legge.