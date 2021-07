Inter, idee chiare su Nandez: sarà questo il ruolo in caso di arrivo

Così il nuovo allenatore nerazzurro ha in mente di impiegare il duttile centrocampista in caso di arrivo

Tanti tifosi in queste ore se lo stanno chiedendo: che ruolo avrebbe Nahitan Nandez nell’Inter? I dialoghi tra i dirigenti nerazzurri e il Cagliari sono nel vivo, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Prosegue la trattativa e Calciomercato.com svela la posizione che ricoprirebbe nell’Inter di Simone Inzaghi: “Se arrivasse, andrebbe a sostituire Hakimi a destra”, si legge. Pronto dunque un ruolo da esterno e non da mezzala per Nandez.