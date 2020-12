Messaggero – L’Inter piomba su Inzaghi: è sfida a Juve e PSG. E con lui può arrivare anche…

L’eliminazione in Champions League spinge l’Inter a valutare alternative ad Antonio Conte per il futuro. Secondo quanto riferisce il Messaggero, il nome caldo in casa nerazzurra è quello di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino non ha ancora raggiunto l’accordo con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che sente la pressione e vuole chiudere al più presto la trattativa per il rinnovo.

“Già lunedì Lotito aveva di nuovo accennato al discorso prolungamento. Forse perché le ultime e insistenti voci provenienti da Milano cominciano a infastidirlo. Il presidente non ha intenzione di sentirsi ostaggio, adesso vuole chiudere questa storia entro fine anno. La proposta sarà un biennale a 3 milioni più bonus. Ma non sarebbe nulla ovviamente rispetto alle cifre che potrebbe offrirgli l’Inter per il dopo Conte in nerazzurro. Alla finestra anche il Psg e, in seconda linea, la Juve, nel caso in cui dovesse precipitare la situazione di Pirlo. Secondo Lotito però Inzaghi deve decidere adesso, senza tenersi aperto (ma ci sarebbe comunque l’inserimento di una clausola rescissoria) nessun altro spiraglio“.

Secondo il quotidiano, con Inzaghi potrebbe finire all’Inter anche il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare: “Anche Tare avrà un ruolo decisivo. Il ds è ormai legato a un filo doppio al tecnico e potrebbe restare con lui oppure addirittura seguirlo. Lotito lo vivrebbe come un tradimento, non vuole nemmeno pensare a un simile scenario“.