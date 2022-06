CdS – Inter, vertice club-Inzaghi a inizio settimana: “Ecco di cosa si parlerà”

I principali argomenti del summit in programma a inizio settimana tra Simone Inzaghi e l’Inter. Ne parla il Corriere dello Sport

I principali argomenti del summit in programma a inizio settimana tra Simone Inzaghi e l’Inter. Ne parla il Corriere dello Sport, che si sofferma in particolare su Alessandro Bastoni e l’eventuale sostituto in nerazzurro: “Alessandro Bastoni apre alla cessione e Marcos Senesi, da tempo nel mirino della Roma, è una possibile alternativa in un reparto in cui sarà fatto anche un altro colpo, Gleison Bremer. Sono in arrivo giorni caldi non solo per l'attacco, ma anche per la difesa dell'Inter. Nel vertice in programma (domani o martedì) tra la dirigenza e Inzaghi si parlerà delle mosse da fare e il discorso relativo al centrale della Nazionale sarà uno degli argomenti "forti" soprattutto dopo le frasi di venerdì del suo procuratore.