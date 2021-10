CM – Inter su Jovic per gennaio: il Real Madrid apre a questa formula

Il mirino dei dirigenti nerazzurri è puntato sull'attaccante, in cerca di maggior spazio nella seconda parte di stagione

Inter a caccia di rinforzi per la rosa di Simone Inzaghi. In caso di addio di Alexis Sanchez nel mercato invernale, la società è pronta a regalare un attaccante all'allenatore per la seconda parte di stagione. Con un nome caldo su tutti nelle ultime ore secondo Calciomercato.com: "L'Inter sta cercando rinforzi in attacco per gennaio, nella lista di Marotta c'è anche il profilo di Luka Jovic, con il Real Madrid che ha aperto al prestito", si legge.