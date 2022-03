Inter-Juve, è doppio duello di mercato: “Sfida per questi due baby talenti”

Inter-Juve sul mercato per dei giovani talenti per il futuro. Sfida di mercato in vista tra le due società in estate

Inter-Juve sul mercato per dei giovani talenti per il futuro. Lo assicura Tuttosport, che fa in particolare due nomi in vista della prossima estate: “Antenne dritte, in casa Juventus, sui giovani più interessanti dell’Empoli, ormai una certezza a livello di talenti. Nel club del presidente Fabrizio Corsi ci sono due ragazzi che stanno attirando le attenzioni delle big italiane, Juventus e Inter su tutte. Uno è il difensore Mattia Viti, 20 anni, l’altro è il 20enne regista Kristjan Asllani. Il primo ha collezionato 16 presenze in questa stagione, mentre il centrocampista di origini albanesi è a quota 14 in Serie A. Prestazioni che non sono passate inosservate agli scout dei top club. Visto l’investimento in difesa per Gatti, la sensazione è che alla Continassa in questo momento siano più caldi sul centrocampista rivelazione della formazione di Aurelio Andreazzoli”, si legge sul quotidiano.