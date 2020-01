Giornale – Eriksen, sancita l’intesa. Inter, duello con la Juve per un gioiellino del ’99

E’ indubbiamente l’Inter la squadra più attiva in questa sessione di mercato. E’ quello di Christian Eriksen il nome più discusso in questi giorni: come scrive Il Giornale, il summit tra Marotta e l’agente del giocatore è servito a sancire l’accordo tra le parti fino al 2024. Ausilio, nei prossimi giorni, proverà a chiudere con il Tottenham per 18 milioni di euro: filtra comunque ottimismo. E i nerazzurri, continua il quotidiano, duelleranno ancora con la Juventus: Marotta è infatti in corsa per Tahith Chong, talento classe ’99 di proprietà del Manchester United che andrà in scadenza il prossimo giugno.