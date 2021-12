È Inter-Juve per Scamacca: “Si è preso il Sassuolo, ecco il prezzo oggi”

Derby d'Italia per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo fin qui protagonista di 6 gol in 19 partite di Serie A

6 gol in 19 partite di Serie A, ovvero nel girone d'andata. Sono questi i numeri di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo molto apprezzato dalle big italiane. E, in particolare, da Inter e Juventus come sottolinea il Corriere della Sera. Derby d'Italia in vista, dunque, per il centravanti: "Un attaccante per due. Gianluca Scamacca si è preso il Sassuolo e piace sia alla Juventus che all’Inter. Allegri lo apprezza, il club bianconero è aperto ad un investimento di prospettiva. Situazione simile per i nerazzurri, che cercano un ariete che possa dal prossimo anno dare il cambio a Dzeko. Valutazione, ad oggi, 30 milioni di euro", si legge.