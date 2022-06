Inter, anche la Juve pensa a Milenkovic: derby d’Italia all’orizzonte. Lo scenario

Possibile derby d’Italia in vista sul mercato. L’obiettivo comune di Inter e Juventus è Nikola Milenkovic , difensore centrale della Fiorentina. I nerazzurri ci pensano come secondo rinforzo oltre a Gleison Bremer (che resta la priorità), mentre i bianconeri sono pronti a provarci in caso di addio de Ligt.

Ecco quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport: “Da un po’ di tempo la Juve non perde di vista Milenkovic, che dà l’impressione di meritare il passaggio in una big. Dopo Vlahovic, i bianconeri hanno tenuto aperto un dialogo con la Fiorentina: le ultime su Mandragora danno i viola in vantaggio sul centrocampista, in partenza da Torino. Il difensore serbo è un destro, ma non farebbe fatica a giocare sul centrosinistra: la leadership espressa fin qui dal classe 1997 è di qualità tale che può essere fatta valere anche nei contesti più ambiziosi del calcio europeo. Contratto in scadenza nel 2023, trasferimento ipotizzabile per una ventina di milioni al massimo. Nessuna certezza, invece, sul piano esperienziale oltre la Serie A: sarebbe più un investimento, sotto questo aspetto. Anche se potrebbe avere senso rischiare”, si legge.