Inter, torna Keita? Due vantaggi per le strategie di Inzaghi e… c’entra Lautaro

Non è una priorità per i nerazzurri, ma un'idea per rinforzare l'attacco sì: garantisce Inzaghi che lo ha avuto alla Lazio

Alessandro Cosattini

Garantisce Simone Inzaghi. Ieri Federico Pastorello ha incontrato i dirigenti dell’Inter in sede per parlare di un possibile ritorno di Keita Balde in nerazzurro. Il nuovo allenatore nerazzurro e l’attaccante si conoscono molto bene (hanno lavorato insieme alla Lazio) e si sono incontrati recentemente a Capri.

Come scrive Tuttosport, “il ritorno di Keita come terza o quarta punta a completare la rosa presenterebbe due vantaggi per le strategie di Inzaghi. Da un lato avrebbe a disposizione un giocatore più pronto rispetto ai giovani Pinamonti o Salcedo, che conosce già l’ambiente e il suo gioco. Dall’altro avete Keita già in organico sarebbe una sorta di garanzia di affidamento qualora arrivassero delle offerte interessanti per Lautaro o Sanchez”, si legge.