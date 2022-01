Inter, Kolarov prosegue o si ritira? TMW: “Ecco la decisione sul futuro”

Il giocatore dell'Inter ha riflettuto molto nelle ultime settimane e la decisione è in arrivo subito dopo la chiusura del mercato

Un addio in vista in casa Inter. Aleksandar Kolarov è pronto a dire al club nerazzurro già nelle prossime ore, in anticipo rispetto alla scadenza del contratto. La conferma arriva anche da TMW: “Il serbo ha oramai deciso il proprio futuro e nella giornata di domani andrà in scena l'incontro decisivo per definire la risoluzione con la società nerazzurra. Il classe '85 saluterà l'Inter dopo sole 15 presenze e come ventilato nei giorni scorsi si avvia verso il ritiro dal calcio giocato”.