Fascia, nome nei radar: “L’Inter può prenderlo ora e lasciarlo in prestito fino a giugno”

"Per quanto riguarda la questione esterno sinistro, Parisi resta sempre nei radar nerazzurri. L'Empoli è stato molto chiaro: a gennaio non si muove. Chi vuole può prenderlo ora ma lasciarlo in prestito fino a giugno. Per lui si sono fatti vivi anche Nizza e Wolfsburg. La valutazione è molto alta, intorno ai 15 milioni di euro".