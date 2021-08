Calciomercato Inter: offerta last minute per il colpo Insigne?

I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per rinforzare il reparto avanzato di Inzaghi: il capitano del Napoli resta nel mirino

L'Inter continua a pensare a Lorenzo Insigne come rinforzo per l'attacco. Ne ha parlato oggi anche Calciomercato.com, che ha ipotizzato una possibile offerta last minute dei nerazzurri per il capitano del Napoli. "Il futuro di Lorenzo Insigneè legato ad Alexis Sanchez. Se il cileno da un punto di vista fisico non dovesse dare garanzie, ecco che l'Inter farebbe un'offerta per il capitano del Napoli, in scadenza di contratto", si legge.