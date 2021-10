Sky – Inter, rinnovo Lautaro oggi non casuale: “Sempre più al centro del progetto”

Il rinnovo di Lautaro è un segnale molto importante da casa Inter nel giorno dell'assemblea degli azionisti

Un segnale molto importante in un momento non casuale. L’Inter oggi ha deciso di prolungare il contratto di Lautaro Martinez: è arrivata la firma nel pomeriggio e subito dopo l’ufficialità. Proprio nel giorno in cui c’è stata l’assemblea degli azionisti. Ne ha parlato così Andrea Paventi a Sky Sport: “La giornata non può essere casuale. L’annuncio di Lautaro nel giorno dell’assemblea, in cui hai spiegato la sostenibilità del progetto. Così facendo, metti Lautaro al centro del progetto proprio. L’accordo era stato raggiunto due mesi fa, ora è ufficiale, il giocatore è sempre più al centro del mondo Inter. Il ragazzo era cercato da grandi club, non ultimi Real e Barcellona, ma non solo”.