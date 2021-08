CorSera – Lautaro, prima il debutto e poi il rinnovo: nuovo summit in programma

Tra campo e mercato: l'argentino è pronto a esordire a Verona e attende novità sul fronte rinnovo con adeguamento

Tra campo e mercato. Lautaro Martinez è pronto a debuttare nell’Inter di Simone Inzaghi e attende intanto novità dal suo entourage sul fronte rinnovo di contratto. Questo quanto evidenziato oggi dal Corriere della Sera sul Toro, tra presente immediato e futuro: “Stasera intanto Lautaro, dopo la squalifica scontata alla prima giornata, debutterà affiancando Dzeko: è l’argentino la stella su cui la società intende costruire la squadra del futuro. Dopo i colloqui positivi già registrati fra l’agente e i manager interisti per il rinnovo del contratto, la prossima settimana andrà in scena un nuovo vertice, che si spera essere risolutivo. La dirigenza confida di concludere l’accordo per il prolungamento sulla base di un ingaggio da 6,5 (l’entourage del Toro parte da una richiesta di 8)”.