Sky – Inter, Lautaro Martinez resterà. E così può tornare rovente la pista Dybala

Sky Sport torna sulla pista Paulo Dybala per l’Inter . Ci sono delle condizioni chiare per vedere la Joya in nerazzurro in questa finestra di mercato, svela l’emittente. Ed ecco cosa c’è dietro le parole di ieri di Beppe Marotta, che ha dichiarato: "Paulo Dybala rappresentava e rappresenta un'opportunità, ma oggi siamo a posto nel reparto offensivo”.

“Tradotto: la trattativa è in standby, il giocatore continua a interessare ma per poter diventare un acquisto serve vendere in attacco (soprattutto dopo il ritorno di Romelu Lukaku). Le condizioni affinché la pista Dybala torni a essere rovente in casa Inter sono abbastanza chiare: l’uscita di Alexis Sánchez e di uno tra Correa e Dzeko; in quel caso ripartirebbe l’assalto all’argentino. Resterà invece all’Inter Lautaro Martinez, come confermato sia da lui stesso che da Marotta in più occasioni”, si legge.