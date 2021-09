Sky – Inter-Lautaro, manca solo l’ufficialità per il rinnovo: i dettagli

Gli aggiornamenti sul prolungamento di contratto del Toro, che ha già trovato l'intesa coi dirigenti nerazzurri

Per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez con l’Inter manca solo l’annuncio ufficiale. Come riportato da Sky Sport, l’intesa per il prolungamento era già stata trovata nelle scorse settimane e va solo ufficializzata con l’annuncio, atteso a breve. Lautaro firmerà per 4 o 5 anni e guadagnerà 6 milioni di euro a stagione più bonus con i nerazzurri. L’Inter ha voluto blindare il Toro anche in seguito agli assalti della scorsa estate.