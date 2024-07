Prosegue il pressing dell'Inter per Giovanni Leoni: i nerazzurri insistono per il promettente difensore classe 2006 della Sampdoria, e la trattativa tra i due club prosegue. La dirigenza interista è alla ricerca della chiave per sbloccare l'operazione: la risposta potrebbe essere Filip Stankovic, portiere classe 2002 che ha già vestito la maglia blucerchiata nella scorsa stagione, e che tornerebbe volentieri a Genova per proseguire nel proprio percorso di crescita.