CdS – Inter, se non è Lautaro allora è un altro big. La lista dei sacrificabili

Il club nerazzurro deve far segnare sul bilancio un attivo di 60-70 milioni e tagliare il monte ingaggi: la cessione di un giocatore sembra inevitabile

Se non sarà Lautaro Martinez allora sarà qualche altro big. La prospettiva per l'estate nerazzurra è di un nuovo sacrificio. "Una campagna di trasferimenti da chiudere con un attivo di 60-70 milioni e la necessità di dare una sforbiciata del 10-15% al monte ingaggio". Questo è quanto serve, secondo i conti proposti dal Corriere dello Sport, per sistemare il bilancio del club nerazzurro. E come un anno fa quindi i tifosi potrebbero dover accettare un sacrificio importante per rimettere a posto le cose.