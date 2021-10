Inter su Lucca, ma la concorrenza aumenta: primo sondaggio del Milan

L'attaccante è la più grande rivelazione del campionato di Serie B fin qui e ha già realizzato 6 gol in 7 partite

Sei gol e un assist in sette partite di Serie B, un inizio di stagione da incorniciare. È quello di Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Pisa che sta stupendo tutti nella serie cadetta. L'Inter lo osserva con attenzione da inizio campionato, la Juve è vigile, ma c'è da registrare anche l'interesse del Milan. Secondo Calciomercato.com, i rossoneri hanno fatto un primo sondaggio proprio di recente. Tutti pazzi per Lucca, coi nerazzurri che si sono mossi per primi, ma la concorrenza aumenta giorno dopo giorno.