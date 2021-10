Inter, occhi sulla situazione di Luis Alberto: la Lazio fissa il prezzo

I dirigenti nerazzurri osservano da vicino la vicenda: già la scorsa estate lo spagnolo è stato cercato prima dell'arrivo di Calhanoglu

Occhi in casa Lazio per l'Inter. In particolare, si osserva da vicino la situazione di Luis Alberto, accostato ai nerazzurri già durante la scorsa estate, prima dell'arrivo di Hakan Calhanoglu. Non è scattato il feeling tra il fantasista e il nuovo allenatore Maurizio Sarri e una cessione già a gennaio non è da escludere. L'Inter monitora gli sviluppi della vicenda, consapevole che la Lazio non farà sconti: la valutazione di Luis Alberto è di 40 milioni di euro.