Inter, Luiz Felipe osservato speciale a zero. “Il Milan non c’è, la Lazio…”

I dirigenti dell'Inter si guardano attorno alla ricerca del possibile colpo a parametro zero verso la nuova stagione

L’Inter osserva con grande attenzione i giocatori in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2022. Per la difesa, occhi puntati in particolare su Luiz Felipe, già allenato da Simone Inzaghi alla Lazio. Del suo futuro parla così oggi il Corriere dello Sport: “La Lazio ora deve preoccuparsi di Luiz Felipe, tornato al top dopo l’intervento chirurugico alla caviglia destra dello scorso anno, entrato in orbita azzurra come possibile oriundo convocabile allo stage di fine gennaio dal ct Mancini. L’ultimo incontro aveva segnalato una differenza ampia tra offerta e richiesta. Luiz Felipe, classe 1997, a parametro zero si ritroverebbe la fila di pretendenti. Pare non ci sia il Milan, ma i rischi di perderlo tra gennaio e giugno sarebbero elevatissimi. La Lazio ha appena presentato un rilancio, le distanze si sono accorciate. Sarri non ha una riserva affidabile dietro Luiz Felipe e Acerbi: di quale progetto si parlerebbe nel caso in cui perdesse il brasiliano? Ecco perché i colloqui sono ripartiti e va segnalato un riavvicinamento: l’accordo potrebbe non essere lontano, ma si parla di un contratto importante (più o meno come Acerbi), occorrono pazienza e prudenza”, si legge.