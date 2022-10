CF – Inter, Lukaku a titolo definitivo? Quanto varrà a bilancio nell’estate 2024

Romelu Lukaku è stato acquistato dal Chelsea due estati fa per 115 milioni di euro. Il belga è tornato nei mesi scorsi in prestito oneroso all'Inter, ma il cartellino resta di proprietà dei Blues. I nerazzurri - svela La Gazzetta - pensano a un nuovo prestito, per poi trattare il cartellino di Big Rom a titolo definitivo nell'estate 2024. Ma quanto varrà?

Lo svela Calcio e Finanza: "Resta solo da chiedersi, a quel punto, quale cifra dovrebbe mettere l’Inter sul piatto per blindare definitivamente il giocatore. Nell’estate del 2024 Lukaku avrà un valore a bilancio di 46 milioni di euro circa per i Blues, questa la cifra che dovrebbero incassare per non generare una minusvalenza. In più ci sarà da discutere l’ingaggio di Big Rom, che difficilmente toccherà i 12 milioni del Chelsea, ma dovrà comunque essere da top player", si legge