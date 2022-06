Repubblica – Inter-Lukaku, tutte le cifre dell’affare. Procede la trattativa per Dybala

Inzaghi ieri ha prolungato fino al 2024 con l’Inter e ha saputo dal club che per la prossima stagione potrà contare sul ritorno di Lukaku

Un importante regalo nel giorno dell’ufficialità del rinnovo di contratto. Simone Inzaghi ieri ha prolungato fino al 2024 con l’Inter e ha saputo dalla società che per la prossima stagione potrà contare su Romelu Lukaku in attacco. Ecco quanto evidenziato oggi da La Repubblica sul mercato dei nerazzurri.

“Non solo ha rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2024, passando da 4 milioni di euro a stagione a 5, bonus compresi. Simone Inzaghi ha anche la certezza che fra i giocatori che avrà a disposizione a luglio in ritiro ci sarà Lukaku. Inter e Chelsea hanno raggiunto l’accordo per un prestito annuale. Al club inglese andranno 8 milioni più 2 di bonus. Il giocatore ne guadagnerà 8,5 premi compresi, con tassazione di favore grazie al decreto Crescita. Procede anche la trattativa per Dybala, con l’argentino che chiede 7 milioni netti l’anno e i nerazzurri che gliene offrono 5”, si legge.