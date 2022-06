Inter, coppia Lukaku-Dybala? Repubblica svela: “Marotta studia il piano”

L’Inter lavora per riportare a Milano Romelu Lukaku, ma non solo. La società si muove su più fronti e resta caldo il nome di Paulo Dybala. Come svela La Repubblica, per Big Rom “la palla adesso passa a Marotta che sta studiando con gli uomini mercato dell'Inter la strategia giusta per riportare Lukaku a Milano e farlo giocare in coppia con Dybala”, si legge. Gli uomini mercato Inter pianificano le mosse per regalare un super attacco a Simone Inzaghi.