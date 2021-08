Lukaku non è più blindato: l’Inter ora passa la palla al giocatore

La posizione della società nerazzurra è chiara: vuole che sia Big Rom a esporsi in merito al futuro. E anche velocemente

Romelu Lukaku deve decidere. Permanenza all’Inter o ritorno al Chelsea? La società nerazzurra vuole vederci chiaro e ha chiesto all’attaccante di esporsi. Come riportato da Calciomercato.com, “Lukaku non è più blindato e a Milano c’è quel silenzio che spesso precede un boato. La palla è ufficialmente passata al calciatore”, si legge. Inter in attesa del rilancio del Chelsea dopo il no alla prima offerta, intanto la società vuol chiarezza dal giocatore in persona sul futuro.