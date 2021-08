CM – Lukaku, l’aria sta cambiando: c’è tensione, l’Inter resiste fino a…

I nerazzurri attendono un ulteriore rilancio del Chelsea per Big Rom: sono ore caldissime per il futuro del giocatore

Sono ore caldissime. Il Chelsea prepara un nuovo rilancio per Romelu Lukaku e l’Inter è in attesa della nuova offerta, pronta a valutarla. Perché a certe proposte non si può dire di no. Ma Big Rom che maglia vuole vestire nella prossima stagione? Secondo Calciomercato.com, “l’aria sta cambiando, a Milano si percepisce tensione. Tra i tifosi, sui social e nelle strade, c’è preoccupazione, un sentimento più che giustificato, visto e considerato che non si parla più di sole voci. Il Chelsea vuole Lukaku ed è pronto a manifestarsi con i giusti argomenti. Finora l’approccio è stato morbido, con una prima offerta ritenuta bassa (110 milioni) che gli inglesi sono già pronti a modificare. Perché l’Inter potrà resistere, ma fino a un certo punto”, si legge.