CdS – L’Inter preferisce Lukaku a Dybala. “Anche Inzaghi. E non è un caso che…”

Dovendo scegliere tra Dybala e Lukaku, l'Inter opterebbe il secondo. Ad esserne convinto è il Corriere dello Sport

"Il motivo per cui l'Inter non ha ancora affondato con decisione per Paulo Dybala si chiama... Romelu Lukaku. Potendo scegliere Marotta, Ausilio (ieri a Parigi per la finale di Champions) e Baccin li vorrebbero entrambi nella rosa del 2022-23, ma il belga è considerato di gran lunga più funzionale per la squadra. E anche il tecnico Inzaghilo preferirebbe all'argentino perché, con Dzeko che viaggia per le 37 primavere, avrebbe bisogno di un centravanti con chili e centimetri. Non a caso è stato trattato a lungo Scamacca, "mollato" per le richieste giudicate eccessive del Sassuolo. Il ruolo di prima punta può ricoprirlo anche Martinez (lo farà se arriverà Dybala), ma Simone stravede per Big Rom che gli ha dato un'autentica stilettata al cuore lo scorso anno quando gli comunicò che voleva andare al Chelsea. Adesso lo riaccoglierebbe a braccia aperte"