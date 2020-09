UFFICIALE / L’Inter cede Darian Males al Genoa: ecco la formula

L’Inter ha acquistato Darian Males dal Lucerna (per una cifra attorno ai 4 mln). Il giocatore, che ha effettuato le visite mediche per il club nerazzurro nelle scorse settimane e ha firmato un contratto fino al 2022, è stato girato in prestito al Genoa.

Questo il comunicato ufficiale dell’Inter:

FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Darian Males alla società Genoa CFC. L’attaccante classe 2001 si trasferisce in rossoblu a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione.

(fonte: inter.it)