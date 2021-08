Inter, altri colpi in entrata? Marchetti: “La situazione da qui a fine mercato”

L'esperto di calciomercato di Sky Sport fa chiarezza sulle strategie dei dirigenti nerazzurri da qui al 31 agosto

Nel suo editoriale su TMW, l'esperto di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato così delle strategie di mercato dell'Inter per i prossimi giorni: "L’Inter abbraccia Correa, dopo aver chiuso la trattativa martedì. Intesa a 30 milioni (presto con obbligo) più uno di bonus, per dare ad Inzaghi l’attaccante che preferiva per completare il reparto. Non ci dovrebbero essere altri ingressi in casa nerazzurra, che in teoria dovrebbe aver concluso le manovre di aggiustamento per difendere il titolo, dopo le grandi cessioni. In serata la sua prima cena con la sua nuova dirigenza. E domani subito a disposizione di Inzaghi, pronto anche per essere a disposizione a Verona".