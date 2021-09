Inter, Marotta pronto a chiudere il primo colpo per la prossima stagione

C'è un nome su tutti in cima al taccuino dei dirigenti nerazzurri in vista della prossima stagione: accordo a un passo

Beppe Marotta è pronto a chiudere il primo colpo per la stagione 2022/23 dell’Inter, ovvero la prossima. La dirigenza nerazzurra è infatti al lavoro per portare a termine la prima operazione, come sottolineato da Calciomercato.com: “Una conferma sull'apprezzamento che c'è in casa Inter per Onana è arrivata anche dall'amministratore delegato Beppe Marotta a margine della sfida contro l'Atalanta di sabato scorso: "Onana è un portiere interessante, anche se il mercato è chiuso il nostro direttore sportivo è attivo". Attivo e pronto a chiudere il primo colpo del mercato 2022/23”, si legge.