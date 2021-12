Inter, Marotta si è già mosso per Frattesi: “Ideale per il futuro, il prezzo”

La dirigenza dell'Inter si è già mossa per il centrocampista del Sassuolo: ecco la situazione verso l'estate

L’Inter si muove per Davide Frattesi . Centrocampista, classe 1999, ha collezionato 4 gol e 1 assist nelle prime 19 partite di Serie A con la maglia del Sassuolo. I nerazzurri lo seguono da tempo, ma anche la Juventus monitora con grande attenzione la sua crescita per presente e futuro. Beppe Marotta è consapevole della concorrenza folta per il giocatore e si è già mosso in anticipo col Sassuolo.

Ne parla La Gazzetta dello Sport: “C’è un file aperto ad Appiano che porta al nome di Davide Frattesi, per caratteristiche tecniche considerato il rinforzo ideale in ottica futura. Marotta ne ha già parlato con il collega Carnevali, la concorrenza si preannuncia folta. Ma non sarà semplice portarlo via. Perché il club emiliano non è solito cedere più di un gioiello per sessione di mercato. Il tutto al netto di proposte clamorose, ovviamente. Ed è logico pensare che, se Scamacca partirà, Frattesi potrebbe anche essere trattenuto per un’altra stagione. La valutazione è alta, si ragiona sui 30 milioni. E va considerata anche una percentuale sulla rivendita che spetta alla Roma, pari al 30%. L’Inter vorrebbe però anticipare i tempi, strappando una pole position”, si legge.