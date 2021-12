GdS – Inter-Scamacca, Marotta ha già strappato questa promessa al Sassuolo

Il dirigente dell'Inter si è già mosso per il colpo Scamacca in attacco: ecco la promessa fatta dal Sassuolo

Derby d’Italia in vista per Gianluca Scamacca. Si sono mosse sia Inter che Juventus per l’attaccante del Sassuolo, grande protagonista in questa prima metà di campionato. I bianconeri lo valutano circa 35 milioni, i nerazzurri 40/45. E Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, è già riuscito a strappare una promessa al club neroverde. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport.