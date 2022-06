Repubblica – Attacco Dybala, Lukaku e Lautaro: Marotta ci prova. La Joya a un passo

Sul mercato l'Inter gioca d'attacco. Come riporta Repubblica, Marotta sogna di regalare a Inzaghi un pacchetto offensivo con Dybala, Lukaku e Lautaro. "Appena lo stipendio di Sanchez uscirà dal bilancio nerazzurro, si chiuderà per Dybala: accordo da sei milioni l’anno più due di bonus. Per Lukaku i tempi sono sempre più stretti, nonostante gli sforzi dell’entourage del giocatore per convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito: l’ostacolo è l’obbligo di riscatto da 70 milioni preteso dai londinesi".