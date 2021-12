Inter, Marotta si sfrega le mani per questo giocatore: “Dopo i problemi fisici…”

Sorride il dirigente dell'Inter, che ha ricevuto risposte positive da questo giocatore: di fronte alla giusta offerta, ora può partire

Di fronte a un’offerta congrua, Matias Vecino può dire addio all’Inter già nella finestra invernale di mercato. Simone Inzaghi lo considera una delle alternative ai titolari a centrocampo e lo sta utilizzando soprattutto a gara in corso. Vecino chiede spazio e può partire, come sottolinea oggi Calciomercato.com. “Una vetrina sul futuro, con l'obiettivo di attirare qualche club e convincerlo ad affondare il colpo già nel mercato di gennaio. Vecino sembrava potesse rilanciarsi dopo stagioni complicate per i continui problemi fisici, per Inzaghi è un'alternativa ai titolari a centrocampo, lo inserisce spesso a partita in corso e Marotta si sfrega le mani. Sperando che qualche club possa farsi avanti”, si legge.