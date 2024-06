CdS – Inter-Martinez, quasi fatta: niente contropartita tecnica, le cifre

"Inutile nasconderlo, in caso di addio di Calhanoglu, si sarebbe aperta una voragine difficile dal colmare. Ci ha pensato direttamente il turco a chiudere il caso, con un comunicato. E così l’Inter ha potuto riprendere i suoi piani per il rafforzamento della squadra. Piani che, almeno dal punto di vista numerico, sono da considerare quasi finiti". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al mercato dell'Inter che a breve vedrà chiudersi la querelle portiere.

"Ai già ingaggiati Taremi e Zielinski, infatti, a breve si aggiungerà Martinez - 13 milioni più 2 di bonus la base per l’intesa con il Genoa -, che prenderà il posto di Audero come vice Sommer. A quel punto, Inzaghi avrà a disposizione un titolare e un’alternativa per ogni posizione. Insomma, 20 elementi (al netto degli esuberi) per i 10 ruoli di movimento, più 3 portieri, visto che Di Gennaro è stato confermato. In totale 23 giocatori, tutti a disposizione per la lista Uefa, che non potrà essere aumentata se non da calciatori usciti dal vivaio nerazzurro", aggiunge il CorSport.