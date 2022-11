Inter, sfida a Roma e Napoli per Mazzocchi: “In estate valeva 5 mln, ora scenario cambiato”

La Gazzetta dello Sport oggi fa il punto sul futuro di Pasquale Mazzocchi , esterno della Salernitana momentaneamente ai box per infortunio. Le big di Serie A lo seguono da vicino e tra queste c’è anche l’Inter in vista dell’inizio del mercato, svela la rosea.

“In questi mesi il giocatore è diventato uno dei punti di forza della Salernitana: ha collezionato quindici presenze, giocato poco più di milleduecento minuti, realizzato due gol e servito due assist. Per Nest Football Mazzocchi è tra i migliori giocatori europei nel suo ruolo in relazione ai più importanti campionati ed è nella top cinque per numeri di dribbling ingaggiati e duelli offensivi con buona efficacia. Numeri che gli sono valsi l’interessamento di Inter, Roma e Napoli che potrebbero tornare alla carica a gennaio. In estate la Salernitana valutò Mazzocchi circa cinque milioni di euro (c’era il Monza sulle sue tracce), ora il suo valore è sensibilmente aumentato. L’intenzione del club di Iervolino è trattenerlo fino a fine campionato ma in caso di offerte vantaggiose sarà difficile convincere il difensore che ha un contratto fino al 2026”, si legge.