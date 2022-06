Romano: “Inter, accordo verbale con Bremer. Milenkovic interessa molto, Skriniar…”

Paulo Dybala e Romelu Lukaku per l'attacco, ma non solo. L'Inter si muove anche per rinforzare la difesa, ecco le strategie

Paulo Dybala e Romelu Lukaku per l'attacco, ma non solo. L'Inter si muove anche per rinforzare la difesa e sulle strategie di mercato dei nerazzurri si è espresso così Fabrizio Romano su Twitter: "L'Inter è molto interessata a Nikola Milenković come potenziale nuovo difensore centrale. C'è un accordo verbale di massima sull'ingaggio con Gleison Bremer ma ancora nessun'intesa con il Torino. Il PSG segue Milan Skriniar, è in lista, ancora nessuna offerta ufficiale", si legge.