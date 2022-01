GdS – Inter, in due col muso a gennaio: “Chi arriverà se partiranno. E occhio a…”

La Gazzetta dello Sport illustra le strategie di mercato di casa Inter per la finestra invernale, iniziata proprio oggi

“Per far arrivare qualcuno all’Inter servirà lasciar partire almeno uno dei centrocampisti col muso in rosa: Vecino è destinato a salutare molto più che Sensi (solo se dovessero partire entrambi, poi, si aprirebbero le porte per Villar della Roma). La priorità in entrata è il cambio di Perisic: Lucas Digne ha maggiori possibilità di arrivare in prestito rispetto a Kostic. E occhio pure ai parametri zero per giugno: Onana è stato ormai preso, Ginter si avvicina sempre di più”, si legge.