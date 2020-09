Inter, si accende il mercato in uscita: definite tre partenze, presto l’ufficialità di Darmian

Ieri è stata la giornata di Vidal che oggi verrà annunciato ufficialmente come un giocatore dell’Inter. Il mercato dell’Inter non si ferma e ci sono altre trattative pronte a essere definite.

“L’accordo tra Inter e Vidal c’era da tempo, ma Marotta e Ausilio hanno potuto accelerare dopo il sì di Godin al Cagliari. E per le uscite ieri è stata una giornata molto intensa: Inter e Samp hanno l’accordo su tutto per il trasferimento a Genova di Candreva, manca il sì del giocatore. Esposito è vicinissimo al prestito alla Spal, così come Salcedo tornerà a Verona (da definire eventuale riscatto e contro-riscatto). Sistemate tutte queste pedine, l’Inter potrà ufficializzare Darmian”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.