Sky – Inter, serie intenzioni su Cambiaso. Scamacca a giugno. Brozovic ai dettagli

Il punto sul mercato nerazzurro dagli esperti del canale satellitare che parlano delle prossime mosse di Ausilio e Marotta

L'Inter ha serie intenzioni per Cambiaso. Gioca nello stesso ruolo di Perisic e Gosens e sarebbe proprio lui il sostituto del croato che andrà in scadenza a giugno e non ha ancora rinnovato. La società nerazzurra - spiegano a Skysport - ha intenzione di puntare su Scamacca a giugno.